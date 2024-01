AGI - Gli agricoltori tedeschi sono furiosi contro il piano dei tagli di alcune agevolazioni fiscali da parte del governo di Berlino. A bordo dei trattori stanno dando vita ad una serie di scioperi che stanno paralizzando le principali città tedesche.

"Stiamo esercitando il nostro diritto fondamentale di informare la società e la classe politica che la Germania ha bisogno di un settore agricolo competitivo", ha dichiarato il presidente dell'Associazione tedesca degli agricoltori Joachim Rukwied alla rivista Stern. Il settore è in rivolta per i piani del governo di ritirare alcune agevolazioni fiscali per l'agricoltura quest'anno.

Von der Leyen, capisco proteste ora il dialogo

"Fuori è un pò rumoroso, penso che sia giusto. Qui da noi ognuno può esprimere la propria opinione e rappresentare i propri interessi. Capisco molte delle preoccupazioni dei nostri agricoltori. Hanno buoni argomenti dalla loro parte. Garantiscono la nostra sicurezza alimentare, vogliono in cambio un reddito ragionevole. E hanno bisogno di certezza nella pianificazione del loro lavoro. Per questo circa un terzo dell'intero bilancio europeo è riservato ai pagamenti all'agricoltura". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla Camera di commercio di Stade per la regione tedesca dell'Elba-Weser mentre fuori dalla sala si teneva una protesta degli agricoltori che interessa tutto il Paese.

"Naturalmente, la pressione al cambiamento è forte per i nostri agricoltori. Proprio come per molte altre persone. Protezione del clima e digitalizzazione sono parole chiave. E queste sono grandi sfide e dobbiamo superarle insieme. Ecco perchè noi come Commissione europea stiamo avviando un dialogo strategico insieme all'agricoltura e all'intera filiera. Si tratta delle grandi domande. Come possiamo garantire che gli agricoltori continuino a guadagnarsi da vivere in futuro grazie al loro prezioso lavoro? Come possiamo migliorare l'impronta ambientale del settore? In che modo l'agricoltura può trarre vantaggio dai progressi tecnologici? Ad esempio, la tecnologia satellitare, i veicoli autonomi, la tecnologia dei droni per l'analisi del suolo. Cosa possiamo fare per garantire che i prodotti agricoli 'made in Europè rimangano competitivi a livello globale?", ha aggiunto.

"Spero che riusciremo a chiarire insieme queste questioni importanti e legittime per gli agricoltori. Perchè il dialogo costruttivo è il cuore della democrazia. Parlate tra di voi. Siamo d'accordo: attacchi, odio e violenza non trovano posto nella nostra democrazia. Grazie per il tuo approccio costruttivo. Ci parliamo e troviamo insieme le soluzioni", ha evidenziato la leader dell'esecutivo europeo.