Precipita cabinovia in Tirolo, 4 feriti gravi

AGI - Quattro persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente alla cabinovia 'Acherkogel' nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst in Tirolo in Austria. Questa mattina una cabina con quattro persone a bordo è precipitata e, secondo un portavoce, sono tutte rimaste ferite in modo grave. Stando alle prime informazioni un albero è caduto sulla fune portante facendo precipitare la cabina.