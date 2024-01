AGI - Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, è in cura per un cancro. Lo ha reso noto il Pentagono. Austin, la cui recente ospedalizzazione è stata resa pubblica in ritardo, provocando una polemica, è in cura per un tumore alla prostata, spiegano i medici citati dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti, riconosciuta all'inizio di dicembre dai medici e operata il 22 dicembre. "Il suo cancro è stato diagnosticato precocemente e la sua prognosi è eccellente", hanno assicurato in un comunicato.

Joe Biden è stato informato solo oggi, lo riferisce un portavoce della Casa Bianca. "Non è l'ideale che una situazione del genere duri così a lungo senza che il comandante in capo ne sia a conoscenza", ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, mentre la polemica sale sull'assenza di comunicazione intorno a due ricoveri del ministro della Difesa.

John Kirby struggles to answer why the President was not informed Secretary Lloyd Austin underwent an elective procedure for prostate cancer.



Easy to see why because the President not being informed is indefensible. pic.twitter.com/HqtnQLbukz — Media Research Center (@theMRC) January 9, 2024

La Casa Bianca non sapeva che lo scorso dicembre il capo del Pentagono si fosse sottoposto a un intervento chirurgico in anestesia totale. Lo ha detto il portavoce, rispondendo alle domande dei giornalisti riguardo il ricovero in gran segreto del segretario alla Difesa.