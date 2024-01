Francia: Gabriel Attal è il nuovo premier

AGI - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato nuovo premier Gabriel Attal, già portavoce governativo e ministro dell'Educazione nazionale nel gabinetto Borne. Lo riferiscono fonti presidenziali. Attal, nato il 16 marzo 1989, è il più giovane primo ministro della storia di Francia.

"Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per attuare il progetto di rilancio e di rigenerazione che ho annunciato. Fedeltà allo spirito del 2017: superamento e audacia. Al servizio della Nazione e dei francesi". Lo ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron su X dopo la nomina di Gabriel Attal a primo ministro.

Macron, conto su Attal per il progetto di rilancio del Paese

Attal, enfant prodige con dna macronista

Gabriel Attal è, a soli 34 anni, il più giovane capo del governo nella storia della Repubblica francese. Un'ascesa spettacolare per quello che è stato di volta in volta definito "uomo perfetto", "bravo studente", "la migliore incarnazione del Dna macronista". Già membro più giovane del governo nel 2017, poi più giovane ministro dell'Istruzione, dopo essere diventato in poche settimane il più popolare dei macronisti è finalmente riuscito a succedere a Elisabeth Borne a palazzo Matignon.

Emmanuel Macron ha senza dubbio seguito l'inclinazione dell'opinione pubblica: Attal, che non fa mistero della sua omosessualità - il compagno è Stephane Sejourne, capogruppo di Renew Europe al Parlamento europeo - è diventato la figura più popolare del governo e della maggioranza, tanto che i sondaggi lo indicano come gradito da un francese su due e più di un terzo ne chiedeva la nomina a capo del governo.

Di tre anni più giovane di Laurent Fabius quando Francois Mitterrand lo nominò primo ministro quarant'anni fa, Attal dovrà contrastare la proverbiale maledizione di Palazzo Matignon e trattare con la maggioranza relativa dei macronisti nell'Assemblea. Frutto del movimento Strauss-Kahniano, prediletto del ministro della Sanità, Marisol Touraine, prima di approdare alle file macroniste aveva avuto una breve esperienza nel gabinetto del ministro della Salute di Francois Hollande.

Figlio di un produttore cinematografico, studente nella prestigiosa scuola alsaziana di Parigi, la costruzione della sua figura politica passa anche da Roma: dopo la laurea a Sciences Po, Attal ha fatto un'esperienza di un anno a Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia e fulcro delle istituzioni culturali francesi nella capitale italiana. È stato eletto deputato in una roccaforte della destra nell'Hauts-de-Seine ed è entrato nell'esecutivo da una porta di servizio: la Segreteria di Stato per la Gioventù.

Ambizioso oltre che lavoratore indefesso e dotato di un notevole fiuto, non ha mai fatto mistero di non essersi impedito nulla pur di scalare le vette della politica francese. Portavoce del governo da luglio del 2020, divenne sulle tv e nelle conferenze stampa il volto e la voce di cui i francesi dovevano fidarsi nei mesi bui della crisi del Covid. Dopo la rielezione, Emmanuel Macron gli offrì il dicastero del Bilancio, dove una certa disinvoltura mediatica gli permise di difendere l'impopolare riforma delle pensioni.

"Shock del sapere" e "scuola di diritti e doveri" sono gli slogan con cui, nel luglio del 2023, si mette alla guida del ministero dell'Istruzione. Ed è in quella veste che prende posizione a favore della divisa a scuola e durante il tg della sera annuncia il divieto dell'abaya in classe. In ottobre, durante un discorso per la Giornata nazionale degli insegnanti a Parigi, bandiere francesi ed europee compaiono sullo sfondo: "una scenografia degna di un primo ministro o di un presidente", osserva qualcuno.