Israele, in tre mesi di guerra 'smantellata' una parte di Hamas

AGI - Israele afferma di aver "smantellato" la "struttura militare" di Hamas nel nord della Striscia di Gaza, mentre la guerra contro il movimento islamista palestinese entra oggi nel quarto mese, tra i timori di una conflagrazione regionale.

Nelle prime ore di domenica, alcuni testimoni hanno riferito di attacchi aerei israeliani a Khan Younès, la principale città nel sud della Striscia di Gaza e nuovo epicentro degli scontri in corso tra l'esercito israeliano e Hamas, con l'agenzia palestinese Wafa che ha riferito di numerosi morti e feriti. Sabato sera, l'esercito israeliano ha dichiarato di essersi concentrato maggiormente sul centro e sul sud di Gaza dopo circa tre mesi di guerra, che gli hanno permesso di sconfiggere Hamas nel nord della Striscia.

"Abbiamo completato lo smantellamento della struttura militare di Hamas nel nord della Striscia di Gaza. Ora ci stiamo concentrando sullo smantellamento di Hamas nel centro e nel sud di Gaza", ha dichiarato il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari, aggiungendo che elementi di Hamas stavano ancora operando nel nord di Gaza "senza una struttura e senza comandanti". "La guerra non deve fermarsi finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi", che sono "eliminare Hamas, recuperare gli ostaggi e garantire che Gaza non sia più una minaccia per Israele", ha ribadito sabato sera Benjamin Netanyahu.

Israele ha giurato di distruggere Hamas dopo l'assalto del 7 ottobre che causato circa 1.140 vittime in Israele, secondo un conteggio dell'Afp basato sugli ultimi dati israeliani disponibili. Circa 250 persone sono state rapite, un centinaio delle quali sono state liberate durante la tregua di fine novembre. Le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza hanno ucciso 22.722 persone, soprattutto donne, bambini e adolescenti, e ne hanno ferite più di 58.000, secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità di Hamas. L'offensiva israeliana ha raso al suolo interi quartieri di Gaza e causato 1,9 milioni di sfollati - l'85% della popolazione secondo le Nazioni Unite - che sono a corto di acqua, cibo, medicinali e assistenza sanitaria, con la maggior parte degli ospedali al collasso. Al punto che Gaza è "semplicemente diventata inabitabile", "un luogo di morte e disperazione", ha detto il responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths.

Intanto cresce la tensione geopolitica nella regione e si acuiscono i timori di un'estensione del conflitto. "Israele ha proclamato il suo obiettivo di sradicare Hamas. Ci deve essere un altro modo per sradicare Hamas che non provochi cosi' tanti morti", ha dichiarato sabato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, durante una visita in Libano, dove ha ribadito che è "assolutamente necessario" evitare un conflitto regionale. Dall'8 ottobre, il giorno dopo il sanguinoso attacco di Hamas in territorio israeliano, gli scambi di fuoco quasi quotidiani tra gli Hezbollah libanesi e le forze israeliane hanno causato 181 morti in Libano, tra cui 135 combattenti del movimento sciita.

Le tensioni sono aumentate da quando il numero 2 di Hamas, Saleh al-Arouri, è stato ucciso vicino a Beirut in un attacco aereo attribuito a Israele, che ha portato alla "risposta iniziale" di Hezbollah sabato con una raffica di razzi lanciati contro una base militare israeliana. In Siria e in Iraq, dal 7 ottobre sono aumentati anche gli attacchi alle basi militari statunitensi, mentre i ribelli Houthi in Yemen - sostenuti dall'Iran come Hamas e Hezbollah - stanno interrompendo il traffico marittimo mondiale nel Mar Rosso attaccando le navi commerciali a "sostegno" dei palestinesi di Gaza.

Sabato, il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha chiamato il suo omologo iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, per esortare "l'Iran e i suoi sostenitori" a cessare "immediatamente" le loro "azioni destabilizzanti" in un momento in cui "il rischio di una conflagrazione regionale non è mai stato cosi' grande". E il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, oggi è atteso in Giordania nell'ambito della sua missione in Medio Oriente volta ad arginare l'attuale escalation nella regione. "Vogliamo evitare che si allarghi il conflitto" e "stiamo facendo in modo che non ci sia un'escalation tra Israele e il Libano", ha detto il capo della diplomazia Usa che oggi ha incontrato Erdogan in Turchia e il premier greco Mitsotakis in Grecia. "Stiamo esaminando - ha aggiunto - le vie diplomatiche per cercare di dissipare queste tensioni".