Oscar Pistorius rilasciato dopo l'omicidio del 2013

AGI - L'ex campione paralimpico Oscar Pistorius è stato rilasciato sulla parola dal carcere sudafricano dove stava scontando una condanna per l'omicidio della sua ragazza Reeva Steenkamp quasi 11 anni fa. La madre della vittima ha commentato dicendo che "chi sconta l'ergastolo siamo noi che abbiamo perso Reeva".

Il caso

Pistorius, 37 anni, aveva sparato alla donna nel 2013, attraverso la porta del bagno dove si era rinchiusa. Nel 2015 è stato condannato per omicidio, nel 2017 è stata fissata una pena di 13 anni e cinque mesi che scadrà nel 2029. La legge sudafricana prevede che tutti i detenuti abbiano diritto a ottenere la libertà condizionale, dopo aver superato la meta' della pena complessiva. La madre della vittima, June Steenkamp, ha dichiarato in un comunicato: "Le condizioni imposte dal comitato per la libertà vigilata, che includono corsi di gestione della rabbia e programmi sulla violenza di genere, inviano un chiaro messaggio che la violenza di genere viene presa sul serio".

Ma chiedendosi se è stata fatta giustizia, la donna ha risposto che "non potrà mai esserci giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna quantità di tempo scontato riporterà indietro Reeva. Noi, che rimaniamo indietro, siamo quelli che scontano l'ergastolo. Il mio unico desiderio è che mi sia permesso di vivere i miei ultimi anni in pace, concentrandomi sulla Fondazione Reeva Rebecca Steenkamp, per continuare l'eredita' di Reeva".