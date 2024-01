Restituita borsetta rubata trenta anni fa in Scozia 

AGI - Una borsa rubata 30 anni fa ad Aberdeen, in Scozia, è stata restituita alla legittima proprietaria dopo essere stata trovata in spiaggia.

La borsa era stata sottratta alla oggi 81enne Audrey Hay in quello che all'epoca era il suo posto di lavoro.

Si pensa che il ladro possa aver preso del denaro dalla borsa - circa 240 sterline - prima di gettarla nel fiume Don. Maisie Coutts, 11 anni, stava camminando con i suoi genitori alla foce del Don quando martedì ha trovato la vecchia borsa contenente vari oggetti, tra cui penne, monete, un rossetto, orecchini, una chiave e delle pasticche.

"Stavo passeggiando con il mio cane e la mia famiglia quando ho notato la borsetta" ha raccontato Maisie alla Bbc, "Quando abbiamo notato che le date sulle carte di credito erano tutte del 1993 realizzato che quella roba era rimasta in acqua per tutto quel tempo".

È stato grazie ai social che sono risaliti alla legittima proprietaria che ha confermato che la borsetta le era stata rubata dalla scrivania in ufficio mentre era fuori dalla propria stanza.