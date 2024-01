Spari in una scuola in Iowa, almeno un morto

AGI - Ennesima sparatoria in una scuola in Usa. Una persona è rimasta uccisa e due ferite in una sparatoria alla Perry High School in Iowa. Lo riferiscono le forze dell'ordine.

#BREAKING: Multiple shot at Perry High School, in Perry County Iowa. Today was Perry High School's first day back after winter break.



Helicopters are en-route to scene. pic.twitter.com/k79zJHC0TJ — Hexdline (@HexdlineNews) January 4, 2024



Sul posto, che si trova a una quarantina di chilometri da Des Moines, ci sono i soccorsi, i servizi di emergenza e l'Fbi. Le ambulanze, diverse unità di polizia, elicotteri e vigili del fuoco sono stati chiamati poco dopo le 7.40 del mattino, ora locale.