La Turchia con il Sudafrica a L'Aia contro Israele: "Risponda di genocidio"

Colpito da un drone l'ufficio libanese del gruppo. Saleh al-Arouri tra le sei vittime. Sospesi i negoziati per la tregua e il rilascio degli ostaggi. Sciopero generale in Cisgiordania. L'Iran: il terrorismo di Israele minaccia la sicurezza della regione. Tajani: fare il possibile per abbassare la tensione