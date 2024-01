In salvo 379 persone a bordo di un volo della compagnia giapponese Japan Airlines (JAL) nonostante l'impatto in fase di atterraggio contro un velivolo della Guardia Costiera sulla pista C abbia ucciso cinque persone che si trovavano sul secondo aereo. Le riprese televisive mostravano fiamme che uscivano dai finestrini. Sono state dispiegate più di 70 autopompe, ha riferito la tv NHK