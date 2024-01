Al via in Inghilterrà il più lungo sciopero dei medici in 70 anni 

AGI - I medici ospedalieri in Inghilterra iniziano oggi il loro sciopero più lungo dei settant'anni di storia del Servizio sanitario nazionale (Nhs) britannico. I medici junior - quelli al di sotto del livello di consulente - incrociano le braccia per sei giorni (fino al 9 gennaio) in una grave escalation della loro lunga controversia salariale con il governo del Regno Unito.

L'azione sindacale arriva in uno dei periodi più impegnativi dell'anno per il Servizio sanitario nazionale, quando deve affrontare la crescente pressione delle malattie respiratorie invernali. Questo fa seguito anche allo sciopero di tre giorni indetto dai medici poco prima di Natale.

L'Nhs ha affermato che l'ultimo sciopero, che potrebbe coinvolgere fino alla metà del personale medico, avrà "un impatto significativo su quasi tutte le cure di routine".

"Questo gennaio potrebbe essere uno degli inizi d'anno più difficili che il servizio sanitario nazionale abbia mai affrontato", ha affermato il direttore medico nazionale, Stephen Powis. Lo sciopero inizia alle 7 (le 8 in Italia) e dovrebbe concludersi alla stessa ora martedì 9 gennaio. La British Medical Association ha annunciato lo sciopero a dicembre dopo l'interruzione dei colloqui con il governo.

Il sindacato ha affermato che ai medici in formazione è stato offerto un aumento del 3,0% in aggiunta all'aumento medio dell'8,8% concesso all'inizio di quest'anno. Ha rifiutato l'offerta perché il denaro sarebbe stato suddiviso in modo non uniforme tra i diversi gradi di medico e "equivalenterebbe comunque a tagli salariali per molti medici".

Il primo ministro Rishi Sunak e i dirigenti dell'ospedale hanno criticato l'azione. La politica sanitaria è una questione delegata alle amministrazioni di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, con il governo del Regno Unito che supervisiona l'Inghilterra. I medici junior del Galles dovrebbero scioperare per 72 ore a partire dal 15 gennaio. Quelli dell'Irlanda del Nord hanno votato per un potenziale sciopero. I loro omologhi scozzesi hanno stretto un accordo con il governo di Edimburgo.