Negli ultimi 5 giorni la Russia ha lanciato sull'Ucraina più di 500 missili 

AGI - Attacchi massicci hanno colpito edifici residenziali in Ucraina e in una regione di confine con la Russia, mentre un'escalation di attacchi aerei ha ferito decine di persone e ha spinto Kiev a sollecitare spedizioni di armi occidentali più rapide.

Il bombardamento principalmente di Kiev e del nord-est di Kharkiv è avvenuto meno di 24 ore dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva promesso di intensificare gli attacchi a seguito di un attacco ucraino senza precedenti contro la città russa di Belgorod.

In just a few days between December 29th and now, Russia has used about 300 missiles and over 200 “Shahed” drones against Ukraine.



Prior to Ukraine, no country in the world had ever successfully repulsed such combined attacks with the use of drones and missiles, including… pic.twitter.com/a7znn4GoDE