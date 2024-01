Lo sport che spopola negli Stati Uniti

AGI - C’è uno sport che sta spopolando negli Stati Uniti, e che chiamarlo sport appare un po’ difficile: è il World Chase Tag, una via di mezzo tra “acchiapparella” e parcour, disciplina nata in Francia negki anni ‘80 e che unisce agilità, capacità acrobatiche in un contesto urbano. Due atleti si sfidano su una pedana disseminata di strutture, scale, sbarre. Uno deve raggiungere l’altro nel giro di un tempo limitato di secondi. Basta il contatto per eliminare l’avversario.

Se invece non riesce, l’atleta che è rimasto “illeso” continua a sfidare gli altri avversari. È un gioco a squadre di, massimo, sei atleti. Fondato in Gran Bretagna nel 2012, è diventato molto popolare negli Stati Uniti, al punto che i campionati attraggono centinaia di spettatori. I network americani, come Yes e Nbcsn, trasmettono le dirette come fossero partite di basket o football. E con grande seguito.