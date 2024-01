Giappone, aereo in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Haneda

AGI - Un aereo della Japan Airlines è in fiamme su una pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo dopo che, forse per un guasto al carrello, è atterrato sulla pancia. Secondo altre fonti, citate dall'agenzia di stampa Kyodo, l'incendio è stato causato dall'impatto dell'aereo della Jal con un velivolo della Guardia Costiera.

Tutti i passeggeri dell'aereo della Japan Airlines sarebbero riusciti a mettersi in salvo. Lo affermano fonti citate dall'edizione online del quotidiano Asahi Shinbun nonostante le immagini dell'incidente mostrino una violenta esplosione e poi l'aereo che, bruciando, continua a slittare sulla pista. A bordo, sempre secondo il quotidiano, c'erano 359 persone tra cui 8 neonati.

Secondo la tv pubblica giapponese, invece, a bordo dell'aereo c'erano 367 passeggeri, tutti evacuati prima che le fiamme divorassero il velivolo.

Haneda è uno degli aeroporti più trafficati del Giappone con un traffico che si intensifica durante le feste di fine anno. Il volo JAL 516 era partito dall'aeroporto di New Chitose sull'isola di Hokkaido

