Gli auguri 'artici' di Aleksei Navalny

AGI - Aleksei Navalny, il nemico di Putin in carcere dal 2021 dopo aver subito un tentativo di avvelenamento, ha voluto rassicurare sostenitori e familiari con un messaggio diffuso sui social network, in cui mostra di essere positivo pur non nascondendo di sentire "terribilmente" la mancanza di tutti i suoi cari, mentre si trova in carcere in Siberia, dove è da poco stato trasferito per scontare le diverse condanne che ammontano a una trentina di anni di reclusione.

This is the third New Year's Eve I have taken the traditional family New Year's Eve photo with Photoshop. I am trying to keep up with the times, and this time I asked an artificial intelligence to draw me. I hope it turned out something fantastic - I will not see the picture… pic.twitter.com/W4ilWvtFJl — Alexey Navalny (@navalny) December 31, 2023

"Questo - ha scritto - è il terzo anno in cui scatto la tradizionale foto di Capodanno in famiglia con Photoshop. Sto cercando di stare al passo con i tempi e questa volta ho chiesto a un'intelligenza artificiale di disegnarmi. Spero sia venuto fuori qualcosa di fantastico". Più avanti nel messaggio, rilanciato dai suoi sostenitori illustrato dal fotomontaggio in cui appare con i suoi, Navalny scrive: "Mi manca terribilmente la mia famiglia. Yulia, i miei figli, i miei genitori, mio fratello. Mi mancano gli amici, i colleghi, il nostro ufficio e il mio lavoro. Mi mancate tutti terribilmente. Non provo alcun sentimento di solitudine, abbandono o isolamento. Il mio umore è ottimo e piuttosto natalizio. Ma non c'è niente che possa sostituire la normale comunicazione umana in tutte le sue forme".

L'oppositore del presidente russo conclude raccomandando a chi lo legge di "continuare a essere una persona buona e onesta e cercare di essere un po' migliore e piu' onesto nel prossimo anno. Per me stesso, questo e' piu' o meno quello che mi auguro. Non ammalatevi e prendetevi cura di voi stessi. Abbracci artici e saluti polari a tutti. Vi voglio bene"