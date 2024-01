Misteriosa invasione di lucertole giganti in Sud Carolina

AGI - La Carolina del Sud è invasa dalle lucertole giganti. Come in un fanta-horror degli anni '50, le autorità hanno messo in allerta gli abitanti dopo che decine di tegu sudamericani, una lucertola bianca e nera o rossa che può crescere fino a diventare più grande di molti cani e lunga circa la metà di un alligatore (quasi un metro e mezzo per quattro chili e mezzo) sono state avvistate in 14 delle 46 contee dello Stato.

Molte, secondo quanto riporta l'emittente Whns, sono state rilasciate in natura da proprietari che non sapevano che sarebbero diventate così grandi.

I tegu si nutrono di altri rettili e di uova di uccelli che nidificano a terra, come i tacchini. Si tratta di una specie invasiva che diffonde la salmonella e i cui esemplari possono vivere fino a 20 anni. Le femmine sono in grado di deporre circa 35 uova all'anno.

Il Dipartimento delle risorse naturali della Carolina del Sud ha affermato che sono stati avvistati 24 tegu bianchi e neri e 2 tegu rossi. L'agenzia incoraggia a fotografare e comunicare qualsiasi avvistamento.