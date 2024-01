Capodanno di guerra a Gaza e in Israele

AGI - La guerra a Gaza è entrata nel nuovo anno, con Hamas che ha lanciato una raffica di razzi contro Israele proprio mentre l'orologio batteva mezzanotte e una ventina di persone è rimasta uccisa nella notte sotto gli attacchi israeliani sul territorio palestinese.

Le sirene di allerta aerea hanno suonato in tutta Israele all'inizio del 2024 e i razzi sono stati intercettati dai sistemi di difesa missilistica mentre alcuni festaioli nelle strade sottostanti correvano al riparo e altri continuavano la festa con un'alzata di spalle. Le Brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno rivendicato l'attacco in un video pubblicato sui social media, affermando di aver lanciato razzi M90 in "risposta ai massacri di civili" compiuti da Israele. L'esercito israeliano ha confermato l'attacco, senza riferire di vittime o danni.

A Gaza, attacchi israeliani notturni hanno ucciso almeno 24 persone, secondo il ministero della sanità gestito da Hamas, con attacchi segnalati in tutto il territorio. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito sabato che i combattimenti dureranno "molti mesi finchè Hamas non verrà eliminato e gli ostaggi liberati".

Da quando Israele ha imposto l'assedio all'inizio della guerra, gli abitanti di Gaza si trovano ad affrontare una grave carenza di cibo, carburante, acqua e medicine. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato "l'epica sofferenza umana" e la "punizione collettiva" dei civili palestinesi, mentre l'OMS ha messo in guardia dal rischio di malattie infettive.

"La guerra durerà tutto l'anno"

Almeno 48 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi a Gaza City durante il fine settimana, ha detto il ministero della sanità del territorio, e molti sono ancora sepolti sotto le macerie. Nel suo briefing notturno di domenica, il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha detto che diversi miliziani "sono stati uccisi a Khan Yunis". "Continuiamo a distruggere i tunnel sotterranei e a colpire il sistema di lancio dei razzi, al fine di ridurre il lancio di razzi nello Stato di Israele" ha detto.

Hagari ha avvertito che la guerra continuerà per tutto il 2024. Il portavoce militare israeliano ha affermato che alcuni dei 300.000 riservisti dell'esercito si prenderanno una pausa dalla guerra, per prepararsi ai "combattimenti prolungati" che li attendono. L'esercito "deve pianificare in anticipo, comprendendo che saremo chiamati a svolgere ulteriori compiti e guerre per tutto l'anno", ha detto Hagari.

I negoziatori di Hamas tornano al Cairo

I mediatori internazionali hanno continuato gli sforzi per una nuova pausa nei combattimenti. Una delegazione di Hamas dal Qatar è tornata al Cairo, dopo la visita di venerdì, per discutere un piano egiziano in tre fasi che propone cessate il fuoco rinnovabili, un rilascio scaglionato di ostaggi per i prigionieri palestinesi e, infine, la fine della guerra, hanno detto fonti vicine ad Hamas. I loro alleati della Jihad islamica hanno detto sabato che le fazioni palestinesi stanno "stando valutando" la proposta e daranno una risposta "entro pochi giorni".

La guerra a Gaza ha sollevato i timori di un conflitto regionale più ampio, con ostilità divampate nei paesi vicini con gruppi militanti per lo più sostenuti dall'Iran che affermano di agire a sostegno di Hamas.