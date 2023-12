Cos'è e come funziona il 'puppy yoga' (che farà tendenza nel 2024)

AGI - Anni fa fece notizia l'affermarsi, soprattutto negli Stati Uniti e in alcuni paesi asiatici, del "doga", come indica la parola stessa nata dalla fusione di yoga e dog (cane), quella branca dello yoga praticato con l'amato amico a quattro zampe. Ma i tempi, e le propensioni della gente, evolvono rapidamente ed ora molti siti web dedicati al fitness e al benessere psicofisico segnalano una nuova tendenza che si sta rapidamente affermando in palestra, anche in Europa.

© DALE DE LA REY / AFP Lezione di 'Puppy Yoga'

Si tratta del 'Puppy Yoga', lo yoga praticato con i cuccioli ovvero una disciplina che, per molti versi, può essere considerata un sottoinsieme del 'doga'. Da notare come anche il 'Puppy Yoga' sia nato pochi anni fa, sempre negli Stati Uniti, per poi essere rapidamente 'adottato' in Inghilterra, Australia, Canada. E finire per sbarcare quest'anno in Europa: a Parigi, Madrid, Londra e, infine, Milano e Roma e chissà quante altre città (difficile tenere il conto delle aperture, a ritmi serratissimi, dei centri dedicati!)

"Le lezioni sono aperte a tutti, principianti o esperti, e offrono un momento unico, rilassante e giocoso in compagnia di simpatici batuffoli di pelo", si legge sul sito web di 'Puppy Yoga Paris'. Neanche a dirlo le storie e le immagini di clienti che praticano la nuova disciplina, con un cucciolo gentilmente messo a disposizione dal centro, impazzano su tutti i social. E le lezioni, per quanto più costose di quelle tradizionali, sono subito 'sold-out'. Ovunque.

Sempre sui siti web dedicati si apprende che la disciplina va ben oltre le classiche posizioni eseguite tenendo un cagnolino (verso l'alto o verso il basso). La lezione consiste piuttosto nel lasciare che i cuccioli socializzino con le persone che fanno yoga in studio. Persone che, anche secondo autorevoli pareri scientifici, traggono grande beneficio in termini di riduzione dello stress, tanto dall'esercizio quanto dalla presenza canina.

Del resto, cosa c'è di più rilassante e calmante di giocare con un tenero cucciolo di cane?

Intervistata più volte dalle principali testate d'Oltralpe, Ella Rubinski, la fondatrice del popolare 'Puppy Yoga Paris' ha sottolineato come questa disciplina risponda benissimo ai bisogni particolari dei parigini che conducono una vita frenetica, trascorrono gran parte della giornata in ufficio e in metro, abitando spesso in piccoli appartamenti dove tenere un animale domestico, o anche prendersene cura, sarebbe, evidentemente, impossibile.

© MATHIEU THOMASSET / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Cucciolata d'allevamento in Francia

Se l'apertura dei centri Puppy Yoga, a Parigi e a Madrid, è stata salutata con grande curiosità ed entusiasmo dagli abitanti lo si deve anche ai programmi offerti ai clienti (sempre prenotabili su smartphone o sito web): sessioni di 20 minuti di yoga e 40 minuti di coccole e giochi con i cucciolotti, tutta la settimana e, soprattutto, nei week-end.

© SEBASTIAN GOLLNOW / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

cucciolo

Una navigata rapida sui siti web dei centri di alcuni centri per Puppy Yoga ha riconsegnato la conferma del loro successo: le lezioni di gennaio - forse per riprendersi dallo 'stress' del Natale e dei chili di troppo - risultano già tutte prenotate. A Parigi, come a Londra e a Madrid, a Milano come a New York.