AGI - Gli oltre 7.300 abitanti della remota isola di Kiritimati, o isola Christmas, nello stato insulare di Kiribati, situato nel Pacifico meridionale, sono stati i primi al mondo ad accogliere il 2024. Gli abitanti di quest'isola, entrati nel 1 gennaio alle 11 del 31 dicembre ora italiana, sono stati seguiti circa 15 minuti dopo dai cittadini del territorio neozelandese delle Isole Chatham, mentre un'ora dopo è toccato a Tonga, Samoa e alle principali città della Nuova Zelanda.

Ad Auckland, la prima grande città ad accogliere il nuovo anno, come da tradizione, dalla Sky Tower, nel centro, si è tenuto il conto alla rovescia per l'arrivo del 2024, seguito da uno spettacolo pirotecnico sulla baia della capitale neozelandese.

© NurPhoto/ AFP L'attesa dell'anno nuovo a Hong Kong

Un'ora dopo è arrivato il nuovo anno alle Fiji, Tuvalu, Nauru e in altre isole di Kiribati, oltre che nella regione di Chukotka, nell'estremo nord-est della Russia. Poco dopo il Capodanno è stato celebrato in alcune delle principali città australiane, come Sydney, Melbourne e Canberra.