Nel 2024, metà della popolazione mondiale chiamata alle urne

AGI - Nell’anno che sta per arrivare quasi metà della popolazione mondiale sarà chiamata alle urne. Quali sono i Paesi che voteranno nel 2024?

Il 13 gennaio 2024 a Taiwan si voterà per le elezioni presidenziali e per il cambio del Parlamento. Un voto che condizionerà inevitabilmente i rapporti con la Cina.

Il 4 febbraio 2024, a El Salvador si voterà per il cambio del presidente e del Parlamento.

Il 14 febbraio 2024, in Indonesia si voterà per le elezioni presidenziali e per il cambio del Parlamento.

Il 25 febbraio 2024, si voterà anche in Bielorussia per le elezioni presidenziali, ma è quasi certa la rielezione di Aleksandr Lukashenko.

Il primo marzo 2024, in Iran si voterà per il cambio del Parlamento, ma anche in questo caso non ci si aspetta grossi cambiamenti.

Il 17 marzo 2024, anche la Russia va al voto, con esito praticamente scontato.

Tra aprile e maggio si vota in India, la più grande democrazia del mondo. L'attuale presidente Narendra Modi punta alla sua rielezione.

Il 2 giugno 2024, il Messico andrà al voto per le elezioni presidenziali e per il cambio del Parlamento.

Tra il 6 e il 9 giugno 2024, ci saranno le tanto attese Elezioni Europee. Si dovranno nominare 720 rappresentanti, 15 in più rispetto all’ultima elezione europea.

Il 5 novembre 2024, gli Stati Uniti sono chiamati ad eleggere il nuovo Presidente e rinnovare il Congresso.