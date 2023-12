Ciclocross, gli spettatori lo contestano e Van der Poel risponde con uno sputo

AGI - Ha suscitato stupore in Olanda la reazione di Mathieu van der Poel che durante una gara di Coppa del mondo di ciclocross a Hulst, nella sua regione di origine, ha sputato ad alcuni spettatori suoi connazionali che lo avrebbero insultato per tutto il pomeriggio.

Il 28enne ciclista olandese della Alpecin-Deceuninck, che ha poi vinto la sua settima gara di fila, ha spiegato che lo avevano fischiato e insultato "persino durante il riscaldamento".

Mathieu van der Poel spits at fans at cyclocross world cup in Hulst. The reason was that they were booing at him during the warm-up and also during the whole race. pic.twitter.com/Dgprc7sUsn