Google patteggia un risarcimento da 5 miliardi di dollari per violazione della privacy

AGI - Google ha accettato di risolvere una causa sulla privacy dei consumatori del valore di almeno 5 miliardi di dollari di danni per l'accusa di aver tracciato i dati degli utenti che pensavano di navigare in incognito.

Il giudice ha confermato che gli avvocati di Google hanno raggiunto un accordo preliminare per risolvere la causa collettiva - originariamente intentata nel 2020 - in cui si sosteneva che probabilmente "milioni di individui" erano stati colpiti.

Gli avvocati dei querelanti chiedevano almeno 5.000 dollari per ciascun utente che, secondo loro, era stato monitorato dall'azienda mentre visitava Google Analytics o Ad Manager in "modalità di navigazione privata" senza aver effettuato l'accesso al proprio account Google.

La causa, intentata in un tribunale della California, sosteneva che le pratiche di Google avevano violato la privacy degli utenti ingannandoli "intenzionalmente" e che ai suoi dipendenti era stato dato il "potere di apprendere dettagli intimi sulla vita, gli interessi e l'utilizzo di Internet delle persone".

"Google si è creato un tesoro inspiegabile di informazioni così dettagliate che George Orwell non avrebbe mai potuto immaginarlo", si legge nei documenti che accompagnano la causa.

Non è stata fornita alcuna cifra per la transazione preliminare tra le parti e i 5 miliardi fanno riferimento a una stima in attesa che un accordo formale venga approvato dal tribunale entro il 24 febbraio 2024.