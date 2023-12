Kiev ha bisogno di più armi e le produrrà in casa

AGI - Di fronte all'incertezza sulle future consegne di munizioni e armi da parte degli alleati stranieri, l'Ucraina sta cercando di aumentare la propria produzione interna. Il pacchetto di aiuti militari da 250 milioni di dollari annunciato dagli Stati Uniti comprende un'ampia gamma di munizioni, necessarie per "aiutare l'Ucraina a contrastare la guerra di aggressione della Russia". Tuttavia, si prevede che sarà l'ultimo nel prossimo futuro, a meno che non venga finalmente raggiunto un accordo nel Parlamento americano per garantire i finanziamenti all'Ucraina nel 2024.

Anche le consegne dei milioni di proiettili di artiglieria promessi dall'UE stanno andando molto più lentamente del previsto. Alla fine di novembre, secondo il Ministero degli Esteri, l'Ucraina ne aveva ricevuti solo 300.000. È improbabile che l'UE spedisca il resto, circa 700.000 proiettili, in tempo prima di marzo 2024. Nel frattempo, secondo quanto riferito dal fronte, i soldati ucraini hanno ridotto significativamente il numero di proiettili di artiglieria che sparano ogni giorno.

© Aris Messinis/ AFP Un carro armato ucraino a Chasiv Yar, presso Bakhmut

Sono costretti a razionare le scorte rimanenti per far fronte alla crescente pressione russa. In tali condizioni, lo sviluppo della produzione nazionale assume un'importanza particolare, hanno chiarito alti funzionari ucraini in una serie di dichiarazioni rivolte al settore della difesa del Paese. Secondo il ministro delle industrie strategiche, Olexandr Kamishin, attualmente sono 300.000 gli ucraini impiegati in 500 aziende del settore. La produzione è triplicata nel 2023 e dovrebbe raddoppiare nel 2024, ha rivelato Kamishin, come riportato da Ukrinform.

Duecento sono le aziende del settore coinvolte nella produzione di droni, sempre più importanti sui campi di battaglia. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel 2024 si prevede di produrre un milione di droni "suicidi" a corto raggio.

Un programma di finanziamento da 1 miliardo di euro, lanciato dal governo nel 2023, ha contribuito ad accelerarne la produzione, ha sottolineato Kamishin. Sono stati compiuti progressi anche nella produzione di pezzi di artiglieria, con sei obici Bogdana pronti ogni mese. L'Ucraina ha lavorato alla creazione dei propri sistemi di difesa aerea, rifiutandosi di rivelare dettagli sul programma missilistico a lungo raggio "più importante". L'Ucraina ha aumentato la produzione di proiettili di mortaio di 42 volte e di proiettili di artiglieria di tre volte, anche se la produzione dei proiettili di artiglieria da 155 mm standard Nato, urgentemente necessari, non dovrebbe iniziare prima del 2024.

"Sfortunatamente, in questo calibro dipendiamo dai nostri partner e dalla fornitura di polvere da sparo disponibile in quantità limitata", ha spiegato Kamishin. Nonostante i progressi in alcune aree nel 2023, la produzione nazionale può solo sperare di ridurre la dipendenza dell'Ucraina dalle forniture straniere e non di eliminarla completamente, ha detto Oleksi Melnik, un esperto militare del Centro Razumkov. "Potrebbe piuttosto integrare (gli aiuti esteri) e ridurre l'attuale livello critico di dipendenza dagli aiuti esteri", ha sottolineato Melnik, sottolineando che nessun Paese al mondo è in grado di produrre tutte le armi completamente da solo. La carenza di specialisti altamente qualificati e finanziamenti insufficienti probabilmente continueranno a ostacolare la produzione nazionale, ha avvertito Kovalchuk. Per superare le difficoltà, lo Stato dovrebbe guidare la produzione di armi, anche se le aziende private più flessibili e i volontari civili dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante, ritiene Melnik.