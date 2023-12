Raid russo su Kherson, un morto. Ucraina in difficoltà sul fronte orientale

AGI - Un attacco russo contro una stazione ferroviaria nella città ucraina di Kherson ha ucciso un poliziotto e ferito altre quattro persone. Lo rende noto il ministero degli Interni ucraino.

Igor Klymenko ha dichiarato che Mosca ha lanciato "un bombardamento massiccio" sulla città meridionale, mentre l'aeronautica militare ha affermato che quasi 50 droni hanno attaccato il Paese durante la notte. Le truppe russe hanno occupato Kherson poco dopo che Mosca ha lanciato la sua invasione dell'Ucraina alla fine del febbraio 2022.

Alla fine si sono ritirate sotto la pressione delle forze ucraine, ma hanno continuato a bombardare la città dall'altra parte del fiume Dnipro. "Circa 140 civili in attesa alla stazione di un treno di evacuazione. In quel momento il nemico ha iniziato un massiccio bombardamento della città", ha detto Klymenko su Telegram.

Un poliziotto è stato ucciso e altre quattro persone - due civili e due poliziotti - sono state ferite da schegge, ha detto.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "diversi civili erano sul posto" quando l'attacco è stato sferrato, aggiungendo che i servizi di emergenza hanno risposto all'incidente. Il Ministero degli Interni ha identificato l'agente di polizia ucciso come Igor Misyun, 29 anni, aggiungendo che "gli sopravvivono la moglie e i due figli".

La compagnia ferroviaria ucraina Ukrzaliznytsya ha dichiarato su Telegram che la stazione e un treno sono stati danneggiati ma "la situazione è sotto controllo e la ferrovia è pronta a continuare a funzionare".

In seguito, il capo dell'amministrazione militare di Kherson, Roman Mrochko, ha dichiarato che la città era "sotto attacco di droni" e ha esortato i cittadini a mettersi al riparo. Il funzionario ha spiegato che l'attacco vedeva l'utilizzo di droni Shahed, armi di fabbricazione iraniana spesso utilizzate dalla Russia per colpire l'Ucraina.

"La maggior parte dei droni che non è stato possibile abbattere stavano attaccando i territori in prima linea, in particolare la regione di Kherson", ha aggiunto.

L'aeronautica militare ha dichiarato che le sue difese hanno abbattuto 32 droni, mentre "molti altri UAV sono caduti senza conseguenze". Dall'altra parte del confine, in Russia, il governatore di Rostov ha dichiarato che "un drone è stato abbattuto dalle forze di difesa aerea" sulla regione.

"Le conseguenze a terra sono in fase di chiarimento", ha aggiunto Vasily Golubev.

Gli attacchi sono arrivati dopo che il Cremlino ha riconosciuto che un attacco ucraino ha danneggiato una nave da guerra nel porto occupato di Feodosia in Crimea, in quello che Kiev e i suoi alleati occidentali hanno definito una grave battuta d'arresto per la marina russa.

L'Ucraina ha dichiarato che la sua forza aerea ha distrutto la nave da sbarco Novocherkassk, e Zelensky ha scherzato sui social media dicendo che l'imbarcazione si è ora unita alla "flotta sottomarina russa del Mar Nero".

L'Ucraina, tuttavia, ha annunciato una battuta d'arresto sul fronte orientale. Il comandante in capo Valeriy Zaluzhny ha dichiarato che le truppe si sono ritirate nella città di Maryinka, vicino alla città chiave di Donetsk, controllata dai russi. Ha detto che i contingenti erano ancora presenti nella periferia, dopo che lunedì la Russia aveva affermato di controllare completamente la città.

Kiev, 80 combattimenti nelle ultime 24 ore

Sono stati 80, nelle ultime 24 ore, i combattimenti sul fronte della guerra fra Russia e Ucraina: lo ha riferito nel suo briefing mattutino lo stato maggiore delle Forze armate di Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa ucraina UNIAN.

"In direzione di Avdiivka - si legge - i difensori ucraini continuano a resistere agli attacchi del nemico, che cerca di circondare" la cittadina a nord di Donetsk.

"I nostri soldati mantengono saldamente la difesa, infliggendo perdite significative al nemico", fa sapere Kiev. Nell'ultima giornata "le Forze di Difesa hanno respinto 13 attacchi nemici a est di Novobakhmutivka, Avdiivka e 16 attacchi vicino a Pervomaiskyi e Nevelskyi nella regione di Donetsk".

Oltre alle decine di attacchi russi di terra, le Forze armate ucraine riferiscono anche di "8 attacchi missilistici e 60 attacchi aerei e 69 attacchi con sistemi a salva di razzi sulle posizioni delle nostre truppe e sui centri abitati", in seguito ai quali "ci sono morti e feriti tra la popolazione civile.

Gli edifici residenziali privati e altre infrastrutture civili sono stati distrutti e danneggiati". Sono inoltre stati lanciati droni dalla Crimea e da Primorsko-Akhtarsk nel territorio di Krasnodar della Federazione Russa: "32 droni d'attacco nemici sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea. La maggior parte dei droni che non potevano essere abbattuti hanno attaccato i territori di prima linea, in particolare la regione di Kherson", mentre "nella regione di Odessa, a causa della caduta dei frammenti di un drone abbattuto, si contano diversi feriti, tra cui un adolescente, e un morto".