Morto l'ex ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble

AGI - L'ex Presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble è morto. Il politico della CDU si è addormentato serenamente a casa con la sua famiglia martedì sera intorno alle 20.00, ha riferito la famiglia all'Agenzia di stampa tedesca. Nella sua lunga carriera politica, Schäuble è stato ministro, leader della CDU, presidente di gruppo parlamentare e presidente del Bundestag tedesco. Nessuno è stato membro del Parlamento più a lungo di lui.

Schäuble è nato a Friburgo il 18 settembre 1942. Ha studiato legge, ma è stato presto attratto dalla politica. Si è iscritto alla CDU nel 1965. Ha ottenuto il suo primo seggio al Bundestag nel 1972 e ne è rimasto membro ininterrottamente fino alla sua morte.

Il nome di Schäuble è associato a decenni di politica tedesca. Sotto il Cancelliere Helmut Kohl (CDU), è stato inizialmente Capo della Cancelleria federale e Ministro federale per i compiti speciali, e dal 1989 al 1991 Ministro federale dell'Interno. Schäuble ha contribuito a negoziare il Trattato di unificazione dopo la caduta del Muro di Berlino nella DDR. Dopo l'attentato alla sua vita da parte di un uomo mentalmente disturbato nell'ottobre 1990, Schäuble è rimasto su una sedia a rotelle, ma la sua carriera politica è proseguita. Dal 1991 al 2000 ha guidato il gruppo parlamentare della CDU/CSU al Bundestag. Dopo che la CDU ha perso il potere nel 1998, Schäuble è diventato leader del partito nell'ambito della riorganizzazione della CDU. Angela Merkel divenne segretario generale.

Nel febbraio 2000, Schäuble si è dimesso da leader della CDU in seguito alle turbolenze dello scandalo delle donazioni della CDU e dopo aver rilasciato dichiarazioni su una donazione in denaro di 100.000 marchi. Merkel è diventata leader del partito e nel 2005, in qualità di Cancelliere, ha nominato Schäuble Ministro degli Interni e quattro anni dopo Ministro delle Finanze. Schäuble ha ricoperto la carica per due mandati, ottenendo lo "zero nero", ossia un bilancio federale senza nuovo debito.