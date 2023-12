Sale il numero dei senzatetto in Inghilterra

AGI - I senzatetto nelle zone rurali dell'Inghilterra sono aumentati del 40% in cinque anni e molti dormono all'aperto, in tende o in rifugi di fortuna, ha dichiarato martedì un'associazione di beneficenza rurale britannica.

Una crisi del costo della vita nella nazione del G7 e nella sesta economia mondiale, alimentata da un'inflazione elevata, ha lasciato molti britannici in difficoltà nell'arrivare a fine mese, a causa dell'aumento delle bollette per cibo, energia, affitto e mutui.

L'inflazione sta scendendo dal picco di 41 anni dell'11,1% dell'ottobre 2022 al 3,9% di novembre, ma le associazioni di beneficenza ritengono che una serie di fattori, in particolare i tagli ai pagamenti del welfare nell'ultimo decennio e la carenza di alloggi, abbia esacerbato la povertà alimentare e i senzatetto. L'associazione CPRE, che si batte per la realizzazione di alloggi a prezzi accessibili nelle zone rurali dell'Inghilterra, ha dichiarato che i senzatetto nelle campagne sono aumentati da 17.212 nel 2018 a 24.143 nel 2023, a causa della stagnazione dei salari e dell'aumento dei costi degli alloggi in molte aree.

"Il forte aumento dei senzatetto nelle zone rurali mostra l'impatto reale dei prezzi record delle case, delle enormi liste d'attesa per gli alloggi in affitto sociale e del boom delle seconde case e degli affitti a breve termine".

L'ente di beneficenza ha dichiarato che 12 autorità locali in tutta l'Inghilterra - definite prevalentemente rurali - hanno livelli di dormite in condizioni di disagio superiori alla media nazionale di 15 persone ogni 100.000 abitanti. La città di Boston, a nord-est di Londra, è stata l'autorità locale rurale più colpita dal fenomeno del dormire all'addiaccio.

Secondo il rapporto, a settembre 2023 - ultimo mese per il quale sono disponibili i dati - in città dormivano all'aperto 48 persone ogni 100.000. Boston è seguita da Bedford, a nord di Londra, con 38 persone su 100.000, e dal North Devon, nel sud-ovest dell'Inghilterra, con 29 persone.

"A differenza delle persone che vivono nelle aree urbane, le persone che dormono all'addiaccio in campagna sono spesso nascoste, accampate nei campi o rifugiate in edifici agricoli", ha dichiarato l'associazione.

È anche meno probabile che abbiano accesso ai servizi di supporto". Questo significa che l'analisi, che utilizza i dati del governo, quasi certamente sottostima la portata della crisi".

L'associazione ha dichiarato che 300.000 persone sono in attesa di un alloggio sociale nell'Inghilterra rurale, dove la casa media viene venduta a circa 420.000 sterline.