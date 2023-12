Cinema: trovato morto l'attore sudcoreano di 'Parasite'

AGI - L'attore sudcoreano Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel film "Parasite" che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto per un sospetto suicidio. Lo ha riferito l'agenzia sudcoreana Yonhap.

L'attore 48enne è stato trovato all'interno di un veicolo nel centro della capitale Seul, ha detto Yonhap citando la polizia. Lee Sun-kyun era indagato dalla polizia perchè sospettato di fare uso di cannabis e altri farmaci psicotropi.

Lo scandalo aveva offuscato la sua immagine di attore di successo, privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari, secondo diversi media sudcoreani. L'attore era apparso in diversi lungometraggi del regista Hong Sang-soo, tra cui "Haewon and the Men" nel 2013. Con "Parasite", per la regia di Bong Joon-ho, aveva raggiunge la notorietà internazionale, nel ruolo di un padre di famiglia benestante, che si avvicina a sue spese alla famiglia povera per cui da' lavoro.

Il suo ultimo film, "Sleep", dove interpreta il ruolo di un marito sonnambulo che terrorizza la moglie, è stato presentato, fuori concorso, al Festival di Cannes 2023, nella categoria "Settimana della Critica".