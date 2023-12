AGI - "Vigilia di Natale ucraina in tempo di guerra: i nostri guerrieri hanno abbattuto non solo circa 30 droni Shahed e diversi missili, ma anche altri due aerei russi Su. I terroristi russi hanno perso cinque aerei in una settimana. Questo Natale crea l'atmosfera giusta per l'intero anno a venire: l'atmosfera delle nostre capacità. Capacità di negoziazione con i partner. Capacità di rafforzare il nostro scudo celeste. Capacità di difendere la nostra patria dai terroristi russi".

Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, sottolineando che "più forte è la nostra difesa aerea, meno demoni russi saranno nei nostri cieli e sulla nostra terra". Il leader di Kiev ha ringraziato "tutti i nostri guerrieri per la loro precisione e forza! Apprezzo tutti coloro che garantiscono la difesa del nostro Paese sia a Natale che nei giorni feriali, che resistono agli attacchi nemici e mostrano fermezza ovunque si trovino, nell'Est e nel Sud o ai confini del nostro Paese, coloro che sono in battaglia e nelle posizioni, coloro che salvano e guariscono persone".

"Tutti i nostri servizi di emergenza. Tutti coloro che aiutano. Sono grato a ciascuno di voi! Buon Natale, cari ucraini! Possa questo periodo luminoso rendere più luminoso per noi l'intero prossimo anno", ha concluso Zelensky.