AGI - La famiglia reale britannica, come da tradizione, si è recata alla messa di Natale a Sandringham, in Scozia, dove si riunisce per il periodo festivo. La novità è stata la presenza di Sarah Ferguson, duchessa di York: per la prima volta dopo oltre 30 anni l'ex moglie del principe Andrea si è unita a re Carlo e Camilla, a William e Kate con i figli, ai duchi di Edimburgo e allo stesso ex marito, insieme alla figlia Beatrice con il marito Edoardo Mapelli Mozzi, nella passeggiata pubblica fino alla chiesa