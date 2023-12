In Texas un uomo piomba in auto in una casa e ci resta a dormire

AGI - Si è schiantato in auto contro la recinzione di un'abitazione, è rimasto illeso nonostante la macchina avesse fatto tre volte il giro su se stessa prima di piombare nel giardino, e ha finito per addormentarsi in una delle camere da letto della casa. La storia di Daniel Alexander Rodriguez-Olivares sarebbe potuta essere una di quelle tipiche americane, un po' surreali ma innocue, se non fosse che nella macchina distrutta c'era il corpo di una donna di neanche trent'anni, morta nel violento impatto.

L'incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nella contea di Harris, a sud di Houston, in Texas, zona di case basse con giardino. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato una Bmw piombare a più di 150 chilometri orari contro un marciapiede e una cancellata, schizzare verso l'alto e poi finire nel giardino di una villetta.

La famiglia che stava in casa si è svegliata terrorizzata dal fracasso, è scappata e ha chiamato la polizia. Quando sono arrivati, i sei uomini dello sceriffo della contea erano convinti di trovare un ladro o una persona armata pronta a tutto, e hanno deciso di circondare l'area e aspettare il momento giusto per intervenire.

Quando, dopo molti minuti, hanno fatto irruzione nella casa, hanno trovato un uomo addormentato beatamente in una delle camere da letto. L'uomo, identificato come Rodriguez-Olivares, è risultato ubriaco. Dopo l'incidente, secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, Olivares è riuscito a uscire quasi illeso dal finestrino della macchina e a entrare in casa per dormire. Tra i rottami della macchina è stato trovato il corpo di una ragazza, di cui non è stato fornito il nome. L'uomo, ricoverato in ospedale con ferite non gravi, è stato incriminato per guida in stato d'ubriachezza e omicidio colposo.