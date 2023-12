Tutti come Taylor Swift. L'iconico 'Cosmopolitan' sarà il drink più gettonato delle Feste

AGI - Chi ricorda il popolare (negli anni '90) cocktail 'Cosmopolitan'? Ai tempi, complice il successo della serie tv 'Sex and the City', il 'Cosmo', come l'hanno ribattezzato negli States, era un classico delle serate mondane e glamour, da New York a Milano. Ma è da oltre dieci anni almeno che questo cocktail dall'inconfondibile gusto dolce-aspro è sparito o quasi dalle 'drink list' dei locali alla moda.

A ridosso delle feste, dalla Grande Mela (la città che 'partorì' il Cosmopolitan nel lontano 1987), arriva la notizia del suo ritorno in auge per ora negli ambienti del jet-set internazionale. A spingerlo tra i drink più graditi non è, tuttavia, l'ennesima replica di Sex and the City, con Carrie Bradshaw che ne ordina vari al bancone, ma piuttosto le foto 'rubate' dai fan di Taylor Swift che la immortalano con gli amici, in diversi locali trendy del Lower East Side di New York, mentre sorseggia il suo 'cosmo'.

"A riportare in uge l'iconico cocktail Cosmopolitan, ideato in un ristorante di Tribeca - scrive l'americano delish.com, popolare sito dedicato alla cucina e al mondo culinario in generale - è stata unicamente Taylor Swift". La regina del Pop, recentemente incoronata dal Times personaggio dell'anno, secondo numerose testate americane, sarebbe stata avvistata negli ultimi mesi con amici, intenta a sorseggiare il Cosmopolitan.

"Diversi Cosmo" sono stati ordinati anche in occasione del party che la pop star ha organizzato lo scorso 15 dicembre per festeggiare, insieme a numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, in un lussuoso locale della Grande Mela.

Calici (di 'Cosmo') alzati per la Swift, secondo i fan, anche in un'altra recente occasione che l'ha vista, sempre nei quartieri chic del Lower East Side di New York, brindare con Zoe Kravitz.

The Odeon di Tribeca alla fine degli anni Ottanta. Il drink è composto da Absolut Citron, Cointreau, succo di mirtillo e succo di lime, serviti con un twist di limone. Dopo la sua ascesa alla notorietà alla fine degli anni '90, è diventato uno degli accessori preferiti da Carrie Bradshaw e dai newyorkesi, nonostante Sarah Jessica Parker lo disprezzasse da tempo.

