Anche la Via Lattea ha il suo 'Albero di Natale'

AGI - "Un biglietto di Natale 'speciale', direttamente dallo spazio". Così gli scienziati della NASA hanno presentato la loro ultima scoperta nella galassia della Via Lattea, a un distanza di circa 2500 anni luce dalla terra. Un ammasso di giovani stelle risplendenti di un colore verde acceso e con la forma caratteristica dell'albero di Natale.



Si tratta in realtà di un'immagine composita, e parzialmente ritoccata, che mostra un ammasso di giovani stelle soprannominato "ammasso dell'albero di Natale". La presentazione però 'funziona' e sta facendo il giro del mondo perché l'idea che anche la Via Lattea abbia il suo albero di Natale piace a qualsiasi latitudine.

L'immagine, spiegano gli stessi scienziati, è frutto di un assemblaggio di diversi scatti e i colori sono stati modificati in modo da rafforzare la somiglianza con il tradizionale albero decorato. E poi le stelle veramente si accendono e brillano sull' albero prima di spegnersi: difficile trovare immagini altrettanto convincenti sulle luci del Natale!

© GUILLAUME SOUVANT / AFP

Notte delle stelle

Sul suo sito web l'agenzia americana per la ricerca aerospaziale sottolinea come l'illusione sia resa possibile dalle modifiche alle immagini fornite da due telescopi spaziali e da un terzo sulla Terra. "Le luci blu e bianche sono giovani stelle rilevate dal Chandra X-ray Observatory della Nasa - si legge sul sito - mentre i dati ottici del telescopio Wiyn (per l'ottimizzazione delle immagini) mostrano il gas della nebulosa in verde, come i rame e gli aghi dell'abete". Sono i dati infrarossi rilevati dalla Two Micron All Sky Survey a dare l'ultimo, magistrale, tocco artistico mostrando le stelle in primo piano e quelle di sfondo in bianco. L'immagine è stata poi fatta ruotare di circa 160 gradi per renderla di forma quasi conica.

Il lavoro degli scienziati per riprodurre la 'magia del Natale' non è stato, insomma, marginale. E la loro trovata - in parte vera e in parte ricostruita in laboratorio - sta indubbiamente facendo sognare a occhi aperti noi 'terrestri'