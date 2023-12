AGI - Hamburger e patatine fritte cucinate dal robot a prezzi super competitivi e secondo i più elevati standard qualitativi e igienici. È la new entry nel settore della ristorazione di Pasadena, in California, città famosa per i suoi centri di ricerca e innovazione e per aver tenuto battesimo alcune delle start up più promettenti del mercato a stelle e a strisce.

CaliExpress by Flippy è stata annunciata come una delle novità più clamorose di questo fine 2023. Il nuovo fast food, infatti, si è presentato al grande pubblico, su tv e social, ancor prima di aprire ufficialmente i battenti.

La sua carta è molto semplice - hamburger, cheeseburger e patatine fritte - ma i propositi sono decisamente ambiziosi: potrà ricevere la comanda online e processarla in tempo reale - si legge sul sito web del ristorante - eliminando il problema delle code e le attese per la consegna del cibo. Un 'miracolo' reso possibile da Flippy, il braccio robotico dotato d'intelligenza artificiale dell'azienda Miso Robotics di Pasadena, un AI robot concepito inizialmente solo per i processi di frittura, poi sviluppato per la gestione autonoma di tutte le fasi della cucina: dalla preparazione della carne, all'imbottitura del panino.

© @Miso Robotics

Lo chef robotizzato di Miso Robotics ai fornelli

Il nuovo concept di fast food è frutto della collaborazione tra il gruppo CaliExpress e le aziende Miso Robotics e PopID, entrambe con sede a Pasadena. "Il robot macina la carne di alta qualità in tempo reale, subito dopo aver ricevuto l'ordine online", sottolinea l'emittente Fox Los Angeles. Le carni utilizzate sono "fresche" e contengono una miscela wagyu di prima qualità. Il risultato è "un hamburger che si scioglie in bocca".

© Miso Robotics, CaliExpress by Flippy

Chef robotizzato, sito web

“È il primo ristorante operativo al mondo in cui sia l’ordinazione che ogni singolo processo di cottura sono completamente automatizzati”, dichiara la Miso Robotics che sul proprio sito online ha peraltro già pubblicato la foto del ristorante con l'indirizzo e il link al service che (presumibilmente) tra pochi giorni accetterà le comande online.

"L'obbiettivo - fa invece sapere il gruppo della ristorazione Cali - è fornire con un servizio preciso e veloce, cibi cotti alla perfezione, ordinati on-demand attraverso un sistema computerizzato". Gli utenti-commensali, aggiunge Cali, utilizzeranno gli account PopID presso i chioschi self-order e saranno anche in grado di assistere alla “meticolosa preparazione dei loro pasti da parte di chef robotici”.

Altri 'plus' di questo fast-food pioniere sono, a detta delle aziende che l'hanno lanciato, la riduzione degli sprechi alimentari e la garanzia degli standard di sicurezza (basta con le ustioni ai fornelli!) e igiene. Se questa prima esperienza dovesse riuscire anche popolari trasmissioni come Hell's Kitchen o MasterChef potrebbero avere gli anni contati.