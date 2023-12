AGI - Almeno 15 morti e 24 feriti di cui 9 gravi. Questi i numeri della sconvolgente sparatoria nel pieno centro di Praga, nell'edificio della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Charles in Piazza Palach, nel cuore della Capitale. L'incidente ha richiesto il rapido intervento della Polizia che è stata la prima, via X, a dare la notizia chiedendo ai residenti di restare a casa e tenersi lontano dal quartiere.

L'assalitore aveva 24 anni, si chiamava David Kozak ed era di nazionalità ceca. È stato ucciso dalla polizia. Il ragazzo è stato neutralizzato dagli agenti. Per il ministro degli Interni ceco, Vit Rakuan, non c'è nessuna indicazione di collegamento con il terrorismo internazionale.

Gli agenti stanno perlustrando la zona per assicurarsi che non ci siano altri attentatori, ha detto il sindaco Bohuslav Svoboda alla televisione ceca.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p