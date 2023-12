AGI - E' rientrata la protesta che giovedì, a sorpresa, ha bloccato l'Eurotunnel che collega la Francia al Regno Unito. I sindacati francesi hanno annunciato la fine dello sciopero che era iniziato intorno a mezzogiorno provocando la sospensione completa dei treni e delle navette (per il trasporto dei camion e di altri veicoli). Hanno quindi aggiunto che il ritorno alla normalità è previsto "in serata".

"Il movimento di crisi sociale all'Eurotunnel sta giungendo al termine. L'attività del tunnel sotto la Manica riprenderà questa sera", ha dichiarato Franck Herent, delegato dei sindacati di Getlink, la società che gestisce l'Eurotunnel, leggendo un comunicato stampa davanti alla sede di Coquelles, dove i dipendenti si erano riuniti. "Se i dipendenti dell'azienda stanno tornando al lavoro è perché le trattative che abbiamo condotto con accanimento durante la giornata, con la direzione generale, hanno portato risultati che ci soddisfano", ha aggiunto.

La rivendicazione dei dipendenti francesi della società che gestisce il tunnel ha perturbato gravemente il traffico su una tratta cruciale, a pochi giorni dalle festività natalizie. Fonti ufficiali avevano anche reso noto che a dare il via all'inaspettata protesta era stato il rifiuto del bonus straordinario di mille euro annunciato a fine anno dalla direzione, l'associazione di categoria ne chiedeva uno di importo pari al triplo di questa somma.

Due to French industrial action our LeShuttle service is suspended. Customers are advised that, as a consequence of this incident, access to our site is currently unavailable. If you are due to travel today please make alternative arrangements or modify your booking. pic.twitter.com/NHgDa3ecg6