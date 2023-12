Francia condanna ex medico Munyemana per genocidio Tutsi

AGI - Un tribunale francese ha condannato l'ex medico ruandese Sosthene Munyemana a 24 anni di carcere per il suo coinvolgimento nel genocidio dei Tutsi del 1994 nel suo Paese natale dell'Africa orientale. Dopo una deliberazione durata quasi 15 ore, l'ex ginecologo 68enne è stato dichiarato colpevole di genocidio, crimini contro l'umanità e partecipazione a una cospirazione per preparare tali crimini.

È il sesto sospettato ad aver affrontato un processo in Francia per i massacri del 1994, in cui si stima siano morti 800.000 Tutsi e Hutu moderati in 100 giorni di uccisioni di massa.

Il processo di sei settimane presso la Corte d'Assise di Parigi si è svolto quasi tre decenni dopo la presentazione di una denuncia contro Munyemana nella città sud-occidentale francese di Bordeaux nel 1995.

Munyemana, che è rimasto impassibile durante la pronuncia del verdetto, è stato immediatamente incarcerato. I suoi avvocati hanno dichiarato di voler ricorrere in appello contro il verdetto, definendo la decisione del tribunale "inaccettabile". E hanno sostenuto che le principali contraddizioni nelle testimonianze della difesa lasciavano "spazio al dubbio". Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 30 anni, sostenendo che la "somma totale" delle sue scelte mostrava "i tratti di un genocida".

Munyemana era accusato di aver contribuito alla stesura di una lettera di sostegno all'allora governo provvisorio, che incoraggiava il massacro dei Tutsi. È stato anche accusato di aver contribuito a creare posti di blocco per radunare le persone e di averle tenute in condizioni disumane in uffici governativi locali prima di essere uccise nella prefettura di Butare, nel sud del Ruanda.