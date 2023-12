AGI - Sembrava che avesse già raggiunto ampiamente il fondo, invece Gérard Depardieu - volto iconico del grande schermo francese - resta nella bufera per nuove gravissime accuse, questa volta denunciate da una giornalista e scrittrice spagnola, Ruth Baza, per un'aggressione sessuale di cui sarebbe stata vittima nel 1995. A darne notizia è stata l'agenzia spagnola Efe, subito ripresa dalle principale testate iberiche.

La periodista española, Ruth Baza, también denuncia a Gérard Depardieu por violación



Baza acusa al actor de haberla penetrado con los dedos mientras ella le entrevistaba para la revista 'Cinemanía'



— La Vanguardia (@LaVanguardia) December 19, 2023

La scrittrice, 51enne, ha dichiarato di aver presentato giovedì scorso una denuncia alla polizia spagnola per uno stupro che sarebbe avvenuto durante un'intervista con l'attore francese il 12 ottobre 1995 a Parigi per la rivista Cinemanìa, confermando le informazioni anticipate dal quotidiano spagnolo La Vanguardia.

Ruth Baza, che all'epoca aveva 23 anni (e l'attore 46) ha parlato di "un'intrusione senza alcun consenso, in qualsiasi momento" e ha detto di essersi sentita "paralizzata" durante i fatti, che sarebbero avvenuti nei locali dell'ex casa di produzione Roissy Films. L'attore - scrive La Vanguardia - l’avrebbe baciata senza il suo consenso sul volto e sul collo, e avrebbe anche allungato le mani su di lei Le autorità spagnole hanno informato quelle francesi di aver aperto un fascicolo per violenza sessuale (in Spagna, il codice penale prevede che il reato di "aggressione sessuale" comprenda anche lo stupro).

Secondo quanto ricostruisce il quotidiano, sono almeno 16 le donne che hanno denunciato l’attore per molestie, abusi o violenza sessuale. Ruth Baza ha comunque precisato alla France Presse di aver sporto denuncia per "aggressione sessuale", ma quando le e' stato chiesto se si fosse trattato di stupro, Baza ha risposto che "la polizia l'ha qualificata come tale". Contattati dall'agenzia francese, la polizia e la procura hanno dichiarato di non essere in grado di confermare la presentazione di questa denuncia, che sarebbe la terza contro l'attore per violenza sessuale dal 2018.

Manifestazioni in Francia a sostegno dell'attrice, stuprata da Depardieu, Charlotte Arnould

La giornalista ha inoltre riferito ai aver "completamente" dimenticato i fatti fino a quando non ha letto l'inchiesta pubblicata dal sito di notizie Mediapart ad aprile, in cui tredici donne accusavano l'attore di violenza sessuale. Un articolo che provocò in lei un "risveglio interiore" e "lampi" di memoria, corroborati da appunti personali dell'epoca che lei dice di aver ritrovato. Da un punto di vista legale, questa denuncia ha poche possibilità di successo, poiché i fatti sono a priori prescritti in Francia. Tuttavia, la donna spiega di aver deciso di presentare la denuncia nella speranza che possa "aiutare altre persone" a fare lo stesso.

Gerard Depardieu e' indagato dal 2020 per stupro, in seguito alla denuncia dell'attrice Charlotte Arnould. L'attore nega le accuse.