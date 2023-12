Cina: terremoto in Gansu, oltre 100 vittime

AGI - Più di 100 persone sono rimaste uccise in un terremoto avvenuto nella notte nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, come hanno riferito i media statali. Altre decine di persone sono rimaste ferite nella provincia dopo il forte terremoto che ha colpito la profondità, ha dichiarato l'emittente statale CCTV, citando la sede provinciale dei soccorsi per i terremoti.

Secondo la CCTV, 11 persone sono state uccise e più di 100 ferite anche nella città di Haidong, nella vicina provincia di Qinghai. Il terremoto ha causato danni significativi, tra cui il crollo di alcune case, e ha spinto la gente a correre in strada per mettersi in salvo, ha dichiarato l'agenzia di stampa statale Xinhua.

I soccorsi sono stati avviati nelle prime ore di martedì, con il presidente cinese Xi Jinping che ha chiesto "sforzi a tutto campo" nella ricerca e nei soccorsi.

Il terremoto, che è stato registrato come magnitudo 5,9 dal Servizio geologico degli Stati Uniti, ha colpito nel Gansu vicino al confine con il Qinghai, dove si trova Haidong. Si trova a circa 100 chilometri a sud-ovest della capitale della provincia di Gansu, Lanzhou, ed è stato seguito da diverse scosse di assestamento più piccole.

Xinhua ha riferito che il sisma è stato di magnitudo 6,2. Secondo Xinhua, in alcuni villaggi locali sono state interrotte le forniture di energia elettrica e acqua. I video pubblicati sui social media mostrano soffitti caduti e altri detriti. Il terremoto ha colpito a una profondità di 10 chilometri (sei miglia) alle 23:59 ora locale di lunedì (1559 GMT), secondo l'USGS, che ha rivisto al ribasso la magnitudo dopo aver inizialmente segnalato 6,0

I terremoti non sono rari in Cina. Ad agosto, un terremoto superficiale di magnitudo 5,4 ha colpito la Cina orientale, ferendo 23 persone e facendo crollare decine di edifici. Nel settembre 2022, un sisma di magnitudo 6,6 ha colpito la provincia di Sichuan causando quasi 100 morti. Nel 2008, un terremoto di magnitudo 7,9 ha causato più di 87.000 morti o dispersi, tra cui 5.335 studenti.