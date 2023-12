Blue Origin ci riprova dopo l'incidente del 2022

AGI - La compagnia spaziale statunitense Blue Origin tenterà di lanciare il suo razzo New Shepard oggi per la prima volta dopo un incidente avvenuto più di un anno fa. Il lancio, che dovrebbe segnare il grande ritorno nei cieli dell'azienda fondata dal miliardario Jeff Bezos, non ha potuto avere luogo come inizialmente previsto lunedì "a causa di un problema con i sistemi di terra", ha dichiarato Blue Origin su X.

La nuova finestra di lancio per questo decollo dal Texas occidentale si apre alle 10:37 ora locale (17:37 in Italia), ha quindi annunciato la società, che prevede di trasmettere il volo in diretta sul suo sito web. La missione, denominata NS-24, non prevede il trasporto di persone a bordo, ma di esperimenti scientifici, più della metà dei quali sviluppati con il supporto della NASA.

Questo razzo viene utilizzato dall'azienda per i voli di turismo spaziale e ha già portato 31 persone in viaggi di pochi minuti sull'ultima frontiera, tra cui lo stesso Jeff Bezos. L'incidente del settembre 2022 è stato causato dallo schianto dello stadio di propulsione del razzo, che in quel momento non trasportava passeggeri.

Un'indagine è stata avviata dall'autorità di regolamentazione dell'aviazione statunitense (FAA), che a settembre ha concluso che l'incidente è stato causato da "una temperatura di funzionamento del motore superiore al previsto".