Scontro tra auto vicino al corteo presidenziale. Biden e first lady illesi

AGI - Un'auto si è scontrata con un veicolo vicino alla colonna di auto tra cui quella in cui c'era a bordo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la moglie, la first lady Jill Biden. Lo riporta la Reuters che cita un testimone oculare. L'incidente è avvenuto in Delaware, dove si trova la residenza privata della coppia presidenziale. I Biden sono rimasti illesi.

L'auto, una berlina color grigio metallizzato, si è schiantata su uno dei suv della colonna presidenziale, che era in mezzo alle corsie, a un incrocio, ferma per chiudere un tratto di strada. L'incidente è avvenuto a Wilmington, sotto una fitta pioggia. Le circostanze non sono ancora chiare.

Molte persone janno scattato foto e video della scena. I Biden, che si trovavano poco distanti, sono stati visti salire sull'auto presidenziale e allontanarsi, scortati dai suv con a bordo gli uomini dell'intelligence.