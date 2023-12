Via la statua di cera di Depardieu dal museo Grevin di Parigi

AGI - La statua dell'attore francese Gerard Depardieu è stata rimossa oggi dal Museo Grevin di Parigi, secondo quanto ha appreso l'AFP dalla direzione della "Sala delle cere delle celebrità", mentre Julie Depardieu, figlia dell'attore, ha difeso il padre in un'intervista televisiva. La decisione di ritirare la statua è stata presa "in risposta alle reazioni negative dei visitatori (che passano davanti alla statua di cera dell'attore, n.d.r.), così come sui nostri social network", ha dichiarato il museo Grevin.

Intervistata stasera dal canale di informazione CNews, l'attrice Julie Depardieu ha difeso il padre, denunciando una "caccia all'uomo senza precedenti", "disgustosa", contro un uomo "che ha libertà di parola" in un mondo in cui "nessuno osa più parlare".

"Sono sorpresa dalla violenza del rifiuto di quest'uomo che è stato idolatrato per tutta la vita", ha detto, aggiungendo che suo padre ha lasciato la Francia e non passerà il Natale con la sua famiglia.

Lo ha descritto come "estremamente modesto" e "molto rispettoso nei confronti dei suoi figli", ammettendo che poteva essere "sbarazzino" e "pesante" e che a volte, da bambina, si era "vergognata" della "sua libertà di parola".

In un articolo pubblicato sul Journal du dimanche, la famiglia di Gerard Depardieu aveva già denunciato "una cabala", deplorando in particolare una "rabbia collettiva" contro l'attore. La recente messa in onda di un servizio sull'attore nel programma "Complement d'enquete" del canale francese France 2 ha fatto il giro del mondo. Nel filmato, Gerard Depardieu, che dal 2020 è indagato per stupro in seguito ad accuse che nega, fa una serie di commenti misogini e insultanti sulle donne.

Alla fine della scorsa settimana, l'attore di "1492: Cristoforo Colombo" è stato radiato dall'Ordre national du Quebec e privato del titolo di cittadino onorario del comune di Estaimpuis (Belgio).

In Francia, il ministro della Cultura, Rima Abdul Malak, ha annunciato venerdì che una procedura disciplinare per l'ordine onorario della Legion d'honneur potrebbe portare alla sua rimozione. Il mostro sacro del cinema francese ha replicato il giorno dopo tramite i suoi avvocati, dicendo che avrebbe messo questa prestigiosa onorificenza "a disposizione" del ministro.

Creato nel 1882, il Museo Grevin accoglie 800.000 visitatori all'anno, soprattutto famiglie con bambini. Vi sono esposte le statue di 250 personalità storiche e contemporanee. Depardieu ha inaugurato il suo sosia di cera nel 1981.