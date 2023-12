L'Oms 'sconcertata' dalla distruzione dell'ospedale Kamal Adwan a Gaza

AGI - L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è detta "sconvolta dall'effettiva distruzione" dell'ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza, a seguito di un'operazione dell'esercito israeliano che, secondo l'OMS, è costata la vita ad "almeno otto pazienti". "Molti operatori sanitari sono stati arrestati e l'OMS e i suoi partner stanno cercando urgentemente informazioni sul loro stato", ha scritto Tedros Adhanom Ghebreyesus, su X.

.@WHO is appalled by the effective destruction of Kamal Adwan hospital in northern #Gaza over the last several days, rendering it non-functional and resulting in the death of at least 8 patients.

Many health workers were reportedly detained, and WHO and partners are urgently…