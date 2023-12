AGI - Una potente tempesta ha causato la morte di almeno 13 persone nella città portuale argentina di Bahia Blanca, quando il tetto di un palazzetto dello sport è crollato. Le forti piogge e il vento che hanno colpito Bahia Blanca hanno fatto cedere il tetto della struttura dove si stava svolgendo una gara di pattinaggio.

"Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte", ha dichiarato il comune in un comunicato, aggiungendo che i vigili del fuoco, stavano lavorando sul luogo dove le persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Venti di oltre 140 chilometri orari sono stati registrati nella città.

In diverse zone della provincia è in vigore una allerta arancione. Il presidente argentino, Javier Milei, si è rammaricato "profondamente" per la perdita di vite umane e ha inviato le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Allo stesso tempo, ha chiesto a coloro che "si trovano nelle zone a rischio di restare nelle proprie case".

Il luogo della tragedia è il Club Bahiense del Norte, dove si allenava anche l'ex giocatore di basket Emanuel 'Manù Ginobili, che ha scritto un accorato messaggio sul suo account X, dicendosi "molto triste".