L'accordo tra Italia e Albania sui migranti? Per Rama "si è fatto un rumore sproporzionato"

AGI - "Ritengo che si è fatto un rumore sproporzionato sulla storia di questo accordo, naturalissimo... Nessuno si deve meravigliare o spaventare o sorprendere quando facciamo accordi di comune intendimento e beneficio". II premier albanese Edi Rama, ospite di Atreju, kermesse di Fratelli d'Italia, facendo riferimento all'intesa sui migranti. "È sempre un onore dare una mano quando l'Italia ce lo chiede e sarà sempre un privilegio ritenersi l'amico speciale dell'Italia, dobbiamo fare di tutto per essere il Paese fratello d'Italia", ha aggiunto., "abbiamo detto no ad altri Paesi, Paesi cugini, l'Italia è sorella".

"Dire che questa è la soluzione è pretenzioso, ma è uno sforzo per trovarla in una situazione dove è chiaro che l'Ue non si capisce sulla soluzione né sull'origine del problema", ha dichiarato Rama, Il ricorso dell'opposizione albanese alla Corte costituzionale sull'intesa "mi fa ridere", ha proseguito il premier albanese Edi Rama, convinto che il compromesso non violi la costituzione. La decisione della magistratura è attesa "entro marzo ma sono fiducioso che la decisione sarà presa molto prima perché l'accordo è molto importante per i due Stati".