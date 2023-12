Il grande freddo spaventa la Cina

AGI - È allarme in Cina per le temperature sotto lo zero, con la colonnina di mercurio che in alcune regioni potrebbe scendere ai minimi storici. Appena ieri il presidente Xi Jinping ha chiesto "sforzi a tutto campo" per rispondere alle emergenze e ora il freddo pungente segue la prima nevicata dell'inverno a Pechino, dove i trasporti pubblici hanno subito ritardi, voli sono stati cancellati e binari ghiacciati hanno causato giovedì sera uno scontro tra convogli della metropolitana in cui sono rimaste ferite più di un centinaio di persone.

© CFOTO / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP La neve ricopre molte zone rurali della Cina

Secondo i meteorologi si prevede un'ondata di freddo su "gran parte" della Cina che durerà fino a martedì. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua "alcune regioni della Cina settentrionale e le regioni lungo il fiume Giallo e il fiume Huaihe potrebbero vedere le loro temperature avvicinarsi o superare i livelli record per lo stesso periodo dell'anno".

Si prevede che un clima insolitamente freddo si diffonderà anche in altre parti della Cina fino alla parte meridionale della provincia di Guizhou, a circa 300 chilometri dal confine con il Vietnam.

© CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP Nevicata a Pechino

"Le capacità di approvvigionamento di carbone, elettricita', petrolio e gas dovrebbero essere rafforzate e si dovrebbe lavorare per garantire le forniture energetiche e garantire che le persone stiano al caldo", ha detto Xi. Le temperature gelide arrivano dopo un'estate di caldo record e inondazioni devastanti nel nord della Cina.