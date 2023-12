Gli Usa avranno accesso a 15 basi militari in Finlandia

AGI - Il ministro della Difesa finlandese firmerà lunedì un accordo di difesa che darà agli Stati Uniti l'accesso alle basi militari nel Paese nordico. Lo ha annunciato il ministero. "Il ministro della Difesa (Antti) Hakkanen e il segretario di Stato americano Antony Blinken firmeranno un accordo bilaterale di cooperazione per la difesa (DCA) a Washington DC lunedì 18 dicembre", scrive il ministero della Difesa in un comunicato.

Tra le altre cose, questo accordo darà agli Stati Uniti l'accesso e l'uso di 15 basi militari in Finlandia. Una volta firmato, il testo sarà sottoposto al Parlamento del Paese nordico. "Il DCA rafforzerà la difesa finlandese consentendo la presenza e l'addestramento delle forze statunitensi (sul suolo finlandese)", nonché lo stoccaggio e il posizionamento di "equipaggiamenti di difesa sul territorio finlandese", ha sottolineato il ministro degli Esteri Elina Valtonen in un altro comunicato stampa.

Allo stesso tempo, questo accordo "rafforzerà anche l'attuazione degli accordi di deterrenza e difesa della NATO", a cui la Finlandia ha aderito in aprile, ha aggiunto. La signora Valtonen si recherà inoltre negli Stati Uniti il 18 dicembre per incontrare il Segretario di Stato americano Blinken. Un patto simile è stato firmato tra Stati Uniti e Svezia il 6 dicembre. Tra le altre cose, il patto metterà a disposizione degli Stati Uniti 17 basi militari in Svezia. Il testo, descritto anche come DCA, è stato sottoposto al voto del Parlamento svedese.