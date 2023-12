Elon Musk sul palco di Atreju con il figlio: "L'Italia agisca sulla natalità"

AGI - Sale sul palco di Atreju Elon Musk, patron di Tesla e X, con in braccio il figlio. Dopo aver scattato alcune foto il bambino è tornato dietro le quinte. Sulla natalità sono necessarie "mosse intelligenti e fondamentali", ha sottolineato l'imprenditore, aggiungendo che "con gli attuali tassi di natalità la popolazione nel giro di 3-4 generazioni sarà un decimo di quella di oggi".

"Penso che l'Italia sia un buon Paese in cui investire, è un grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupa il tasso di natalità così basso", ha proseguito, "se una azienda investe in Italia si chiede 'se la forza lavoro diminuisce chi lavorerà nella mia azienda?'."

"Aumentare l'immigrazione legale"

"Voglio essere chiaro, aumentiamo immigrazione legale e interrompiamo quella illegale" perché "se qualcuno vuole lavorare regolarmente, e quindi è un valore per il paese in cui arriva, perché no? Devono diventare parte produttiva del paese", ha detto ancora Musk.

"Per me l'unico criterio dovrebbe essere quello di valutare se un immigrato può essere un contributo" ma "senza un filtro come fate a sapere chi sta arrivando? Non sto dicendo che tutti gli immigrati illegali siano criminali la maggior parte sono integerrimi ma bisogna avere un processo, altrimenti non si può dire", ha aggiunto.

"Sono ambientalista ma nel breve periodo il petrolio serve"

"Io sono un ambientalista, dobbiamo avere un mondo e un futuro sostenibile. L'attenzione ai cambiamenti climatici con una logica di lungo periodo è corretta, mentre sul breve periodo ho l'impressione che si stia esagerando", ha detto ancora Musk, "il mio messaggio è pragmatico: non penso che dovremmo fare a meno del petrolio o dei combustibili fossili perché sono necessari nel breve e medio temine, ci vorranno decenni per diventare sostenibili".

Secondo l'imprenditore, alcuni ambientalisti "fanno perdere fiducia nel futuro, mentre dovremmo essere entusiasti e ottimisti". "Credo che l'emergenza ambientale sia esagerata nel medio termine, solo nel lungo termine ci saranno degli effetti se non interveniamo", ha aggiunto.