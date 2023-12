AGI - Una mostra Lamborghini nel quartiere delle gallerie d’arte di New York. Sarà oggi e domani (orario 10-15) aperta ai newyorkesi e ai turisti nel lounge della casa automobilistica al numero 533 della 26ª Street West. Oltre all’esposizione di un modello unico di Lamborghini Revuelto, protagonista dieci giorni fa alla rassegna d’arte di Miami, sarà possibile visitare tutte le opere d’arte contemporanea commissionate dai concessionari americani per celebrare i sessant’anni del marchio.

Ognuna delle opere, realizzate con varie tecniche, dallo spray all’olio su tela di lino, dalle sculture in acciaio e bronzo, celebrano la visione del futuro della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese. Accanto, figurano anche sneaker personalizzate, una tavola da surf e una slot machine digitale.

“La lounge di New York - ha spiegato Andrea Baldi, ceo di Lamborghini in America - rappresenta il nostro avamposto in una delle più grandi città del mondo”. “Siamo entusiasti. ha aggiunto - di poter invitare il pubblico a visitare capolavori escusivi. E’ anche un’occasione per esporre la Revuelto ‘Opera unica’, esempio perfetto di come il design automotive possa farsi arte”.