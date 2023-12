AGI - Un missile da crociera terrestre, lanciato dallo Yemen controllato dagli Houthi, ha colpito una nave cisterna commerciale, provocando un incendio e danni ma nessuna vittima.

L'attacco alla petroliera Strinda, battente bandiera norvegese, è avvenuto intorno alle 22 (ora italiana) a circa 60 miglia nautiche (111 chilometri) a Nord di Bab al-Mandab, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Il cacciatorpediniere della marina americana Uss Mason era nelle vicinanze e ha prestato aiuto.

Gli Houthi hanno preso di mira la petroliera con un razzo dopo che l'equipaggio si è rifiutato di rispondere agli avvertimenti, ha riferito il portavoce militare Houthi, Yehia Sareea, secondo quanto riporta il Guardian.

Il portavoce ha aggiunto che il gruppo è riuscito a ostacolare il passaggio di diverse navi negli ultimi giorni agendo a sostegno dei palestinesi e ha promesso che gli Houthi continueranno a bloccare tutte le navi dirette ai porti israeliani finché Israele non consentirà l'ingresso di cibo e aiuti medici nella Striscia di Gaza.

Gli Houthi, vicini all'Iran, sono entrati nel conflitto - che si è diffuso in tutto il Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre - attaccando navi lungo rotte marittime vitali e lanciando droni e missili contro lo stesso Israele.

Sabato, gli Houthi hanno dichiarato che avrebbero preso di mira tutte le navi dirette in Israele, indipendentemente dalla loro nazionalità, e hanno messo in guardia le compagnie di navigazione internazionali dal trattare con i porti israeliani. Non è immediatamente chiaro se la Strinda avesse legami con Israele o se fosse diretta verso un porto israeliano.

Il gruppo, che governa gran parte dello Yemen, afferma che i suoi attacchi sono una dimostrazione di sostegno ai palestinesi e ha promesso che continueranno fino a quando Israele non fermerà la sua offensiva sulla Striscia di Gaza.

Gli Houthi sono uno dei numerosi gruppi dell''Asse della Resistenza', allineato con l'Iran, che hanno preso di mira obiettivi israeliani e statunitensi da quando il loro alleato palestinese Hamas ha attaccato Israele.

La nave era diretta in Italia

La nave è in rotta verso l'Italia, ha comunicato la compagnia di navigazione Mownickels Secondo il comunicato della compagnia, "la nave è stata colpita da un missile e ha preso fuoco. Fortunatamente nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito". Tutti i membri dell'equipaggio sono cittadini indiani. La compagnia ha riferito che "la nave, che era in rotta verso l'Italia dalla Malesia con materie prime per biocarburanti sta ora procedendo verso un porto sicuro".