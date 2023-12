La Corte suprema del Texas impedisce a una donna l'aborto d'urgenza

AGI - Venerdì scorso la Corte Suprema del Texas ha bloccato un aborto d'emergenza di una donna incinta il cui feto era stato ritenuto non in salute. Lo hanno riferito i media statunitensi. La sentenza è arrivata dopo che il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha presentato una petizione all'alta corte per impedire a Kate Cox, 31 anni, di interrompere la gravidanza dopo aver ottenuto l'approvazione di un giudice distrettuale per la procedura.

Il fatto segna l'ultimo sviluppo di una resa dei conti ad alto rischio sull'aborto nello stato conservatore del Sud, che ha alcune delle leggi sull'interruzione di gravidanza più restrittive del paese. Cox e i medici sostengono che una condizione genetica fatale che è stata diagnosticata al suo bambino non ancora nato, la trisomia 18, potrebbe causare la perdita della fertilità se non le fosse consentito abortire.

Giovedì, il giudice distrettuale Maya Guerra Gamble ha affermato che a Cox, incinta di 20 settimane, dovrebbe essere consentito di abortire in base a una disposizione di eccezione medica nelle leggi sull'aborto del Texas che consente la procedura quando la salute di una donna è a rischio. Ma Paxton ha presentato una petizione all'Alta corte dello stato per bloccare la decisione della corte di grado inferiore, e venerdì sera la Corte Suprema ha ordinato la sospensione, secondo una copia della sentenza rilasciata dagli avvocati di Cox.

La Cnn, lo Houston Chronicle e il New York Times hanno riferito della sentenza dell'Alta Corte. La causa del Texas è una delle numerose intentate da quando la Corte Suprema lo scorso anno ha annullato Roe vs Wade, il caso che garantiva il diritto costituzionale all'aborto cinquant'anni fa. Il Centro per i diritti riproduttivi, che rappresentava Cox, ha affermato di ritenere che il caso del Texas sia stato il primo in cui una donna ha chiesto a un tribunale un aborto d'emergenza da quando è stata decisa la sentenza Roe v. Wade nel 1973.

Il caso ha acceso il dibattito sulle eccezioni mediche in Texas, che vietano la procedura dopo sei settimane di gravidanza. Paxton ha detto che il giudice della corte distrettuale Maya Guerra Gamble, che ha dato a Cox il via libera legale, "ha abusato della sua discrezione". Il Texas punisce anche chi collabora per aiutare a eseguire un aborto. La causa di Cox cerca di proteggere suo marito e la dottoressa Damla Karsan, che ha esaminato Cox e si è offerta di assisterla nella procedura.

La legge del Texas consente l'aborto nei casi in cui la vita della madre potrebbe essere a rischio, ma i medici hanno affermato che la formulazione non è chiara e si rischiano gravi conseguenze legali. Paxton ha inviato lettere agli ospedali giovedì scorso, avvertendoli delle conseguenze legali che potrebbero andare incontro se avessero eseguito un aborto. I medici del Texas colpevoli di aver eseguito aborti illegali rischiano fino a 99 anni di carcere, multe fino a 100.000 dollari e la revoca della licenza medica. L'avvocato del CRR Marc Hearron ha detto giovedì che Paxton stava cercando di "abbattere il sistema legale" in modo che Cox e le donne con casi simili "continuino a soffrire".